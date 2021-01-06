В Ярославле в настоящее время открыто 19 муниципальных уличных катков. В дни новогодних каникул они пользуются большим спросом, особенно у юных ярославцев. На одном из катков Заволжского района посетителям не понравилось, что взымается плата за выход на лед в размере 100 рублей, о чем люди написали в соцсетях.Городские власти оперативно решили ситуацию – с 6 января каток на лыжной базе также стал бесплатным.Хотя основная задача лыжной базы - обеспечить хорошую трассу для лыжников, но и каток тоже пользуется популярностью у местной молодежи.- За содержание катка отвечал арендатор, он организовал здесь прокат коньков, установил ограждение, свет, музыку. Обязанности по заливке и дальнейшей очистке льда также были на нем. Вырученных средств на это хватало, теперь будем искать альтернативные источники финансирования, - объяснил директор МУ СШОР № 19 Станислав Маляренко.