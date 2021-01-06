Они продлятся по 7 января включительно до окончания проведения религиозных мероприятий посвященных Рождеству Христову, в районе Федоровского кафедрального собора, Успенского кафедрального собора, Свято-Введенского Толгского женского монастыря.В этот же период временное ограничение остановки и стоянки транспорта вводится в районе храмов и монастырей: Богоявленский храм, Крестобогородский храм, храм Дмитрия Солунского, Свято-Тихоновский храм, Спасский храм пос. Иваньково, Троицкий храм пос. Норское, Успенский храм пос. Норское, храм Смоленской Божией Матери пос. Смоленское, Яковлевско-Благовещенский храм, храм Ярослава Мудрого, храм Зосима и Савватия в Тверицах, храм Спаса на Городу, храм Софии Премудрости Божией, Казанский монастырь, Кирило-Афанасьевский монастырь, храм в честь иконы Божией Матери «Знамение», храм целителя Пантелеймона, церковь Спаса на Городу.