На пересечении улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта примерно в 16.15-16.30 трамвай 5-го маршрута снес «Ниссан ноут». А затем протащил легковушку еще несколько десятков метров. Жена водителя «Ниссана» утверждает, что муж ехал на зеленый сигнал светофора. Водитель трамвая тоже уверяет, что тронулся на зеленый свет. Поскольку в автомобиле не было видерегистратора, его владельцы обратились за помощью к свидетелям происшествия. Фото аварии были размещены в соцсети, и ярославцы стали выдвигать свои версии ДТП- Жаль, что в данной ситуации не могу помочь, но заметил, что в этом году трамваи уверенно летают на запрещающий и именно в этом месте. Возможно, неисправен семафор, - написал Андрей Маляров и посоветовал срочно обзавестись видеорегистратором.Его поддержали и другие участники дискуссии.