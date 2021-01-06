Его не стало вчера, 5 января 2021 года. Павел Михайлович Власенков, которого хорошо знали все ярославцы, увлекающиеся футболом, ушел из жизни на третий день после своего 66-летия. В футбольном клубе «Шинник» Павел Михайлович работал во второй половине 1990-х годов, когда перед ярославской командой была поставлена задача завоевать путевку в Высшую лигу. Руководство ФК сумело мобилизовать спортсменов и добиться самых весомых достижений команды в истории: 4-е место в элитном дивизионе страны в 1997 году, победа над «Валенсией» со счетом 1:0 в 1998.