Следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области сразу была начата доследственная проверка по факту ее исчезновения.В поисковых мероприятиях принимали участие следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры. Благодаря совместным действиям, девочка была найдена. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент следователи опрашивают несовершеннолетнюю, устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения.Органы следствия выражают благодарность всем гражданам, принимавшим участие в поиске ребенка.