Пожилых людей просят воздержаться от посещения храмов на Рождество, сообщает правительство Ярославской области со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.- Людям старше 65 лет, которые находятся в группе риска, рекомендовано встретить праздник дома, в кругу семьи. Всех остальных верующих при посещении храма призывают соблюдать меры предосторожности: использовать средства индивидуальной защиты, сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра, - отметили в пресс-службе регионального правительства.Богослужения в ночь на 7 января пройдут в православных храмах во всех муниципальных районах и городах области. Церемонию в Успенском кафедральном соборе Ярославля проведет митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. До и после проведения служб все помещения храмов продезинфицируют.