Конкурс на самую необычную елку России объявила «Российская газета». За победу борются десять новогодних деревьев. Среди них и рыбинская елка, которую изготовили из старых лыж.- В городе, где несколько лет подряд проходил этап Кубка мира по лыжным гонкам и ежегодно проводится международный Деминский лыжный марафон из серии Worldloppet, такой арт-объект никого не удивил. А вот восхитил многих, - так описали рыбинскую елочку.На данный момент именно она лидирует с огромным отрывом. За лыжное деревце уже проголосовало более семи тысяч человек. А это, ни много ни мало, 94% от общего числа респондентов.Среди конкурентов рыбинского чудо-дерева - елки из атласных роз, стеклянных трехлитровых банок, бумажной лозы, противогазов, футбольных мячей и другие.