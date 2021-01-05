Ярославские следователи разыскивают 12-летнюю Лилию Крюкову. Вчера, 4 января, девочка ушла в неизвестном направлении из дома в Рыбинске и не вернулась.На вид подростку 12-13 лет, ее рост около 150 сантиметров, волосы ярко-розового цвета. Была одета в розовую удлиненную куртку, темно-серые джинсы, на ногах - черные замшевые ботинки.Если вы видели Лилию или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам: 8-962-209-00-08 (дежурный по следственному управлению Следственного комитета России по Ярославской области) или 02.