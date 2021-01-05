7 января, в Рождество, в Переславле-Залесском пройдет фестиваль воздухоплавания «Яблоки на снегу».- Зимний фестиваль, сравнению с летним «Золотое кольцо России», еще достаточно молод. В этом году он проводится во второй раз. Однако уже успел привлечь интерес зрителей. Это очень яркое и зрелищное событие, у участников которого есть уникальная возможность подняться в небо и увидеть красоту Ярославского края с высоты птичьего полета, - рассказал заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев.В фестивале примут участие пилоты из разных регионов страны. Всего в небо поднимутся до семи аэростатов. В программе - свободные полеты над городом, а также привязанные подъемы на тепловом воздушном шаре.