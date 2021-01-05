С первых дней нового года ярославские социальные сети пестрят фотографиями грязно-снежного месива. Ни ходить, ни ездить нормально невозможно, жалуются жители города. Причем такая ситуация не только в спальных районах, но и в центре столицы Золотого кольца.Вчера, 4 января, в мэрия Ярославля сообщили, что работы по уборке города от снега и наледи усилены. По словам чиновников, на дороги вышло более 60 единиц техники.- Все основные магистрали пролиты и обработаны. Противогололедные материалы, песко-соляная смесь и соляной раствор закуплены в необходимых количествах. Для работ на проезжей части используется спецтехника, тротуары обрабатывают вручную и с привлечением малой механизации. Сейчас идет перераспределение техники и ручников на другие титульные объекты. Основной упор сегодня делаем на тротуары, пешеходные переходы и остановочные комплексы, -рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.За расчистку дворовых территорий, пояснили в мэрии, отвечают управляющие компании. В настоящее время они трудятся в штатном режиме.Уборка улиц третьей и четвертой категории (к таковым относятся межквартальные проезды и дороги частного сектора) обслуживают подрядные организации. Их работу контролируют главы территориальных администраций. Отмечается, что уборка производится ежедневно в каждом районе по специально составленным маршрутным графикам.Ярославцы особых результатов усиления работ пока не заметили и продолжают жаловаться на нечищеные дороги. Возможно, техника еще не успела заглянуть во все уголки города. Но надежда на то, что в скором времени это все-таки произойдет, теплится.В мэрии напоминают: по вопросам содержания улично-дорожной сети можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 40-40-40.