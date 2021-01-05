В список памяти медицинских работников, скончавшихся в период пандемии COVID-19, попали 16 ярославских специалистов.- Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: медицинский работник, умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с коронавирусом, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, что кто-то не достоин включения в список, не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу тоже. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода, - объясняют свою позицию создатели скорбного перечня.Публикуем имена сотрудников ярославских медучреждений:- патологоанатом областной клинической онкологической больницы Дмитрий Андрейко;- нейрохирург, заведующий отделением больницы имени Соловьева Олег Герасимов;- фельдшер ярославской городской станции скорой помощи Дмитрий Груздев;- травматолог-ортопед, заместитель главврача больницы имени Соловьева Александр Джурко;- врач - психиатр, преподаватель ЯГМУ Павел Заряжко;- уролог, профессор кафедры ЯГМУ Александр Иванов;- медсестра из Нижнего поселка в Ярославле Ольга Коростелева;- врач общей практики Гаврилов-Ямской ЦРБ Владимир Кудрявцев;- медсестра инфекционного кабинета Переславской ЦРБ Валентина Наумова;- администратор-регистратор женской консультации Переславской ЦРБ Галина Олейник;- фельдшер, заведующая Дмитриевским ФАП Даниловской ЦРБ Ирина Оревинина;- врач скорой помощи, нейрохирург ярославской станции скорой медицинской помощи Владимир Панев;- водитель скорой помощи Тутаевской ЦРБ Владимир Снакин;- рентгенлаборант Тутаевской ЦРБ Валентина Филиппова;- водитель скорой помощи Гаврилов-Ямской ЦРБ Борис Шадрухин;- хирург ярославской станции скорой помощи Владимир Шумилов.Всего в списке памяти 1008 российских медиков и их 182 коллеги из других стран.