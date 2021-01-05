Авария произошла вчера, 4 января, около восьми часов утра в районе деревни Анисимово Некрасовского района. По предварительной информации, автомобиль «Киа Оптима», за рулем которого находился 31-летний мужчина, сбил лося.- В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.От полученного удара дикое животное погибло.На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи.ДТП с участием лосей в Ярославской области происходят нередко. В начале декабря за один день случились сразу две подобные аварии. Тогда пострадали пять человек, среди них был ребенок.