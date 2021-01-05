В Ярославле разыскивают 36-летнего Ивана Александрова. В канун Нового года мужчина ушел из дома в Дзержинском районе. С того времени его местонахождение неизвестно.Приметы пропавшего: на вид 39 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. В день исчезновения был одет в черную шапку, черную кожаную куртку с воротником, серую вязаную кофту, темно-зеленые ватные брюки, на ногах - черные ботинки. Как сообщают волонтеры «ЯрСпаса», мужчина нуждается в медицинской помощи.Если у вас есть информация, которая может помочь в поисках ярославца, позвоните по телефонам: 02, 102, 112 или 8-910-964-08-38.