Защитник ярославского «Локомотива» Денис Баранцев вошел в число лучших игроков КХЛ по результатам 16-недели регулярного чемпионата.- Игрок обороны набрал 3 (0+3) очка в трех матчах недели, ни один не завершив с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Среднее игровое время составило 14 минут и 50 секунд. Денис совершил один силовой прием, а также заблокировал два броска, - сообщается в группе «железнодорожников» в социальной сети.Лучшим вратарем недели признали Юха Метсола из уфимского «Салавата Юлаева», лучшим нападающим - Дамира Жафярова из нижегородского «Торпедо». Лучшим новичком стал Иван Чехович, хоккеист также играет за нижегородцев.