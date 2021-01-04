Страшная по своей жестокости история произошла в селе Берендеево Переславского района. 1 января местный житель убил двух собак, еще одну зверски покалечил. О случившемся рассказали владимирские зооволонтеры, которые пришли на помощь выжившему животному.- Местный фермер напился и начал стрелять по собакам. Двух он убил, одна девочка выжила. Местные жители сказали, что собаки его (фермера - прим. ред.). У жертвы отрублены лапа, правое ухо и хвост и огнестрел навылет, - пишут добровольцы.Вчера, 3 января, собаке сделали первую операцию. Животное находится в тяжелом состоянии, к тому же, отмечают владимирцы, начался некроз.Шанс спасти собаку есть, но на лечение требуются деньги. Неравнодушных людей просят помочь пострадавшему животному (информация о том, как можно оказать поддержку, размещена в группе «Зоозащита 33 Кольчугино» во ВКонтакте).Надеемся, что полиция обратит внимание на произошедшее и примет меры в отношении человека, который не только жестоко обошелся с животными, но и устроил стрельбу в населенном пункте.