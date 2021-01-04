В Ярославской области ищут 15-летнюю Веронику Садовникову. В час ночи 1 января девушка из из дома в поселке Туношна-городок 26 и не вернулась.На вид подростку 15-16 лет, рост 150 сантиметров, темные волосы, голубые глаза. Была одета в зеленый пуховик до колен, темные лосины, черные кроссовки с желтой полосой.Если вы видели Веронику или знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам: 02, 102, 112 или 8-910-964-08-38 (горячая линия «ЯрСпаса»).Напомним, волонтеры также ищут 16-летних жительниц Ярославля и поселка Дорожный Ярославского района.