Об инциденте, который произошел вчера, 3 января, около полудня у КЗЦ «Миллениум», стало известно из социальных сетей.- Женщина с четырехлетним ребенком возвращались после новогодней елки, поскользнулись на тротуарной плитке и упали. В результате падения у женщины перелом шейки бедра, требуется операция, - говорится в посте.В комментариях ярославцы сообщают, что территория у КЗЦ была очищена от снега, однако тротуар, покрытый наледью, ничем не посыпали.- Там на плитке голый лед, ничем не посыпанный. Сегодня там шли, очень тяжело, - пишет Татьяна Д.- Я там проходила с коляской. Видела столпившихся людей. Думаю, все произошло незадолго до того, как я пришла. По пути в парк мне пришлось взять дочь на руки, так как она плакала не переставая. Я поскользнулась, чудом удержалась на ногах. Чуть на дочь не упала, а ей всего четыре месяца. Спасла коляска, за ручку которой, падая, ухватилась. Очень скользко было. Тротуары чищены, но только от снега, - рассказывает Наталья Н.Свидетели случившегося отмечают, что сразу после ЧП, пока пострадавшей оказывали помощь, появился мужчина с тачкой с песком и начал все вокруг посыпать.Очевидцев произошедшего просят откликнуться. Пострадавшие планируют привлечь к ответственности тех, кто отвечает за содержание тротуара.