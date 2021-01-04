В тройном ДТП, которое произошло 2 января на трассе М-8 в Переславском районе, погибла завуч ярославской школы №87. Напомним, автомобиль «БВМ» выскочил на встречку и врезался в две легковушки. В одной из этих машин находилась Ирина Куприянова с мужем и сыном.- 2 января в страшной аварии под Переславлем-Залесским погибла с семьей Ирина Александровна Куприянова. Не стало светлого, умного, талантливого человека. Ирина Александровна была замечательным педагогом, знающим и справедливым руководителем, пользующимся уважением коллег. Она всегда заботилась о сыне Иване, который учился в нашей школе и, к сожалению, тоже погиб вместе с ней. Коллектив школы выражает соболезнование близким и скорбит вместе с ними. Светлая память хорошим людям, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте образовательного учреждения.Четвертой жертвой ДТП стал 31-летний водитель «БМВ». 26-летняя пассажирка той же машины была госпитализирована.