Вчера, 3 января, «Локомотив» провел свою первую в новом году игру. Матч с подмосковным «Витязем», который прошел на «Арене 2020», закончился со счетом 7:1 в пользу железнодорожников.Первая шайба в игре был забит хозяевами льда на девятой минуте первого отрезка. Автором гола стал Антон Ландер. Спустя две минуты, благодаря точному броску Георгия Иванова, ярославцы увеличили отрыв. Во втором периоде счет не изменился.На шестой минуте третьего периода гостям удалось распечатать ворота «Локомотива». Шайбу на свой счет записал Линус Хультстрем. В середине заключительной двадцатиминутки ярославцы забили третий гол. Шайба в ворота «Витязя» влетела от клюшки Тему Пулккинена. А дальше железнодорожники были неудержимы. Голами отличились Артур Каюмов, Михаил Беляев и вновь Тему Пулккинен, который стал автором самого быстрого хет-трика клуба в КХЛ - 7 минут 54 секунды.Следующую игру железнодорожники вновь проведут на домашней арене. 5 января они встретятся с «Сибирью» из Новосибирска.