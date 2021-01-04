Начало января в Ярославле, по прогнозам синоптиков, в целом будет достаточно теплым. На этой неделе немного похолодает. Однако сильных рождественских морозов не предвидится.Сегодня, 4 января, днем 0..+2°, сильный снег, ветер слабый. Давление немного выше нормы, сообщают специалисты центра «Фобос».Завтра, 5 января, ожидается пасмурная погода, небольшой снег, возможен туман; ночью -4..-6°, днем -1..+1°, ветер слабый.6 января, в среду, вновь будет пасмурно, ночью и днем -3..-5°, ветер слабый, возможен небольшой снег, местами дымка.В ночь на Рождество заметно похолодает. Прогнозируется -12..-14°. Днем, по сравнению со средой, тоже будет холоднее: -6..-8°. Пасмурно, небольшой снег, сильный туман, ветер восточный, умеренный.8 января потеплеет, причем достаточно резко: ночью -2..-4°, днем +1..+3°. Пасмурно, небольшой снег, сильный туман; ветер южный, умеренный.В субботу, 9 января, вновь ожидается перепад температуры. Ночью будет 0..-2°, днем -8..-10°. Пасмурно, местами дымка, ветер восточный, умеренный.