Жителям Ярославля предлагают активно отдохнуть. На городских катках пройдут новогодние спортивные мероприятия.6 января в 12 часов на катке, расположенном по адресу: улица Щепкина, дом №10, для всех желающих проведут мастер-класс по конькобежному спорту.7 января в 11 часов на стадионе «Каучук» на улице Спартаковской, 10 пройдет традиционный рождественский турнир по хоккею с мячом. В нем примут участие четыре детские команды из Ярославля, Костромы, Нерехты и Боровичей. В прошлые годы соревнование проходило на Советской площади. Однако из-за пандемии COVID-19 каток этой зимой там решили не заливать.9 января в 12 часов стартует пятый новогодний турнир «Чемпионат города Ярославля по хоккею с мячом в валенках». Состязания будут проходить на катке на улице Чкалова, у дома № 26. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого заранее необходимо зарегистрировать команду из шести человек: https://docs.google.com/forms/u/0/d/18omTcqehfa0cboKhCaB2k01ap-rlopHLysvKW6Vz0ig/viewform?edit_requested=true.Напомним, в этом году в Ярославле работает 19 катков. Как отметил начальник отдела спорта управления по физической культуре и спорту мэрии города Александр Зайцев, три из них во время новогодних праздников открыты круглосуточно: на территории ЦФКиС «Молния» на улице Щепкина, дом №10; на проспекте Фрунзе у дома №58 и на улице 8-е Марта у дома №14.Все муниципальные катки будут работать бесплатно как в праздничные дни, так и в течение всей зимы.