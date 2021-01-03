Дорожное происшествие случилось накануне вечером. В 21:14 на 240-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» столкнулись «Рено Логан» и КамАЗ.- В результате аварии 32-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, был госпитализирован. Водитель грузовой машины не пострадал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.Напомним, вчера еще в одном ДТП, также случившемся на трассе М-8, пострадали женщина и трое детей.