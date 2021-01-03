В социальных сетях жители Ярославля пожаловались на плохую уборку дорог. По мнению людей, снегоуборочной техники на улицах города практически не видно.- Проспект Октября не чищен от слова совсем. Да и весь город в принципе. Где все снегоуборочные машины? - задаются вопросом пользователи Сети.По словам ярославцев, увязнуть в снежной каше можно на тротуаре около ТЮЗа; кроме того, «все грязное» от НПЗ до Урицкого, а также от центра до улицы Доронина.Однако некоторые решили не дожидаться появления на дорогах спецтехники и сами взялись за лопаты.- Прошелся утром до магазина и понял, что так нельзя ходить, на дороге для пешеходов полно снега. Купил лопату. Пришел на остановку Саукова и очистил труднопроходимую дорожку от светофора и дорожку в сторону школы. Получил большое удовольствие! - такое сообщение появилось в группе «Подслушано в Ярославле». Автор хорошего поступка пожелал остаться неизвестным.Отметим, что по вопросам содержания дорог ярославцы могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 40-40-40 (круглосуточно). Информация, поступившая от жителей, будет передаваться напрямую исполнителям, пояснили в пресс-службе мэрии города.