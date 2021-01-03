В Ярославской области автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с автобусом. ДТП произошло вчера, 2 января, в 18:55 на 254-м километре трассы М-8.В результате аварии были госпитализированы три человека. Это 35-летняя женщина-водитель иномарки и двое детей в возрасте трех лет и одного года. Травмы третьего ребенка, который также находился в легковушке, оказались нетяжелыми, ему госпитализация не потребовалась, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.Напомним, вчера еще одна авария унесла жизни четырех человек. Автомобиль «БМВ», выскочивший на встречку, столкнулся с двумя машинами.