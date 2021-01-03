Жителей Ярославля приглашают познакомиться с живым символом наступившего года и поучаствовать в гуляниях, где будет задействован и бычок Борька. Малышу всего четыре месяца, но те, кто уже успел увидеть обитателя зоопарка, не остались равнодушными к милому животному.- Бычок любит общение и с радостью идет на контакт, поэтому мы решили, что Борька будет принимать активное участие в новогодних квестах для детей. Встречи с посетителями обещают быть очень запоминающимися, а бархатный сырой нос Борьки не оставит никого равнодушным! - рассказала сотрудник зоопарка Анастасия Шмураткина.С Борькой можно будет сфотографироваться и даже подержать его за рожки на счастье.В зоопарке отмечают, что бычок, как и многие другие животные, постоянно экспонироваться не будет. Сейчас его знакомят с людьми, чтобы он социализировался.