В Ярославском районе ищут 16-летнюю Дарью Барч. Девочка ушла из дома в поселке Дорожный 31 декабря и до сих пор не вернулась.На вид подростку 15-16 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, ниже лопаток, глаза карие. Была одета в темно-серый удлиненный пуховик, светло-голубые укороченные джинсы, на ногах - черные кроссовки с белой надписью.Если вы видели Дарью или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам: 02, 102, 112 или 8-910-964-08-38 (горячая линия поискового отряда «ЯрСпас»).