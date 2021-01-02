Многие на новогодние праздники уезжают и оставляют свои квартиры и дома без присмотра. Однако пока законопослушные граждане отдыхают, преступники не дремлют. Для воров первые январские дни - излюбленное время для «работы», говорят сотрудники УМВД России по Ярославской области.Обезопасить жилье от непрошеных гостей (причем в любой ситуации, не только новогодней) в первую очередь поможет хороший дверной замок. Чем сложнее ключ, тем труднее замок вскрыть. Специалисты рекомендуют устанавливать замки с многорядными механизмами секретности.Не стоит носить ключи от дома вместе с документами или вещами, которые укажут на адрес проживания. Если вдруг вы потеряли ключи, лучше сразу смените замки.Уезжая из дома на несколько дней, соблюдайте несложные правила, которые помогут сберечь ваше имущество:- не сообщайте посторонним о планируемых поездках;- отлучаясь на длительное время, не оставляйте дома особо ценные вещи, надежнее сдать их на хранение. Есть и другой вариант: можно приобрести домашний сейф и установить его в «укромном» месте, надежно закрепив к полу или стене;- нагромождение корреспонденции в почтовом ящике выдаст долгое отсутствие хозяев. Поэтому договоритесь с родственниками или соседями, чтобы они забирали почту.Если есть возможность, установите в квартире или доме сигнализацию. Это способ защиты имущества, как показывает многолетняя практика, является наиболее надежным.