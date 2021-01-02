Ярославских водителей, которые решили сегодня, 2 января, отправиться на заправки, ждал сюрприз. Причем не очень приятный. Оказалось, что бензин, в частности марки АИ-95, подорожал, и не на мало.- Новогодний подарок россиянам к новому 2021 году, +70 копеек за литр 95-го, - написал Алексей Б. в группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке.На заправках другой компании, отличной от той, где побывал ярославец, цена на топливо тоже выросла, но чуть меньше - на 50 копеек за литр.- Ура! В новый год с новыми ценами, - так отреагировали пользователи Сети на новость о повышении стоимости бензина.- Я все вспоминаю песню из бортковского «Собачьего сердца» про суровые годы, за которыми другие приходят, они будут тоже сложны, - отметила Анастасия В.Однако есть в городе заправки, сообщают ярославцы, где цены на бензин держатся еще на уровне конца декабря 2020-го