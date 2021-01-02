Сегодня, 2 января, в Ярославле простились с председателем областной думы Алексеем Константиновым. Отпевание и гражданская панихида прошли в Успенском соборе.- Проститься с Алексеем Дмитриевичем пришли родные и близкие, коллеги и друзья. На церемонии присутствовали губернатор Дмитрий Миронов, председатель правительства Дмитрий Степаненко, член Совета Федерации от Ярославской области Сергей Березкин, зампреды и депутаты областной думы, мэр Ярославля Владимир Волков, главы других городов и районов региона, - сообщается на сайте Ярославской областной думы.Похоронят Алексея Константинова завтра, 3 января, в городе Кимры Тверской области.Напомним, спикер погиб 30 декабря в результате лобового столкновения. Второй участник ДТП, 37-летняя женщина-водитель, тоже скончалась.