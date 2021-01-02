В Ярославле волонтеры благотворительного фонда «Мы вместе» решили поддержать пациентов, которые в настоящее время лечатся от коронавируса. Трогательную надпись с пожеланием здоровья добровольцы сделали на снегу под окнами госпиталя ветеранов. Возможно, она придаст сил и подарит настроение тем, кто был вынужден встретить Новый год в больничных палат.- Самое главное пожелание в новом году! - написала в социальных сетях жительница Ярославля.К словам волонтеров присоединились многие подписчики паблика. Пользователи Сети желают скорейшего выздоровления пациентам медучреждения.Между тем ситуация с коронавирусом в регионе не улучшается: число заболевших продолжает расти.