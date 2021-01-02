В Рыбинске вновь от рук (а в данном случае еще и от ног) юного вандала пострадал снежный символ наступившего года - корова на льду.Первая скульптура, автором которой стала художница Яна Затейкина, появилась в городе в середине декабря и вызвала приятный ажиотаж. Местные жители специально ходили к фигуре, чтобы сфотографироваться с ней. Однако простоял символ года недолго. Малолетний рыбинец сломал корову, превратив ее в кучу снега.Наверное, в такой ситуации не каждый бы взялся за восстановление скульптуры. Яна Затейкина решила попытать удачу и слепила снежную скульптуру повторно. На работу ушло больше четырех часов. К сожалению, новая коровка до боя курантов в своем первозданном виде не «дожила».Действия юного рыбинца попали на камеры видеонаблюдения. Ролик выложили в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик залезает на скульптуру и начинает руками и ногами уродовать корову.- Жаль скульптуру, очень красиво, с душой была сделана. Жаль, что ничего доброго не вложено в пустые головы разрушителей, - высказала свое мнение о произошедшем Юлия Г.Однако рыбинцы не отчаиваются и планируют еще раз восстановить символ года. Возможно, третья скульптура простоит дольше.