Новогодние чудеса случаются. Правда, иногда для их воплощения в жизнь требуется участие правоохранителей. Так, благодаря судебным приставам 11 сотрудников одного из ярославских предприятий в преддверии Нового года получили долгожданную зарплату.Организация задолжала работникам более 230 тысяч рублей. Люди, не дождавшись своих кровно заработанных, обратились в суд. Тот обязал директора предприятия выплатить деньги. Однако руководство исполнять судебное решение не торопилось. Тогда приставы возбудили исполнительное производство и предупредили должника об уголовной и административной ответственности. Беседа результата не принесла, а денег, которые можно было бы перечислить сотрудникам, на счетах предприятиях не оказалось.- Судебный пристав установил, что у организации-должника заключен договор с другой фирмой. Когда та перечислила предприятию деньги, средства списали и перечислили сотрудникам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.