Пожар в одной из квартир дома №6 на улице Менделеева вспыхнул практически в первые минуты нового года.- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:20, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. - На место ЧП выехали четыре пожарных машины и 20 спасателей.Жильцов дома эвакуировали. Люди стояли на улице около часа. Столько времени потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем.- Уничтожено имущество на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет, - уточнили в региональном МЧС.В социальных сетях ярославцы рассказали о том, что причиной пожара стал фейерверк, который нетрезвые хозяева квартиры решили устроить прямо в комнате.- Из-за пьяни пострадала и наша квартира, и соседей сверху. Спасибо за Новый год, - написала Ольга Ф.