С сегодняшнего дня, 1 января, оплата государственной пошлины будет производиться по новым реквизитам, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.Так, оплатить штраф или госпошлину для получения услуг по линии ГИБДД можно по следующим данным:Получатель платежа: УФК по Ярославской области (для УМВД России по Ярославской области)ИНН: 7604016045КПП: 760401001Кор. счет: 40102810245370000065Расчетный счет: 03100643000000017100Банк получателя платежа: Отделение Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области г. ЯрославльБИК: 017888102ОКТMО: 78701000КБК: 18810807141011000110.С реквизитами для оплаты госпошлины за проставление апостиля, а также за выдачу, замену паспорта и другие услуги по линии управления по вопросам миграции можно ознакомиться на сайте: https://76.мвд.рф/.Отметим, что квитанции, которые были оплачены до 1 января 2021 года, действительны и принимаются для предоставления госуслуг.