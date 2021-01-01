Сегодня, 1 января, в 15:40 в свой первый рейс по маршруту Ярославль - Данилов отправится первая на Северной железной дороге женщина-помощник машиниста Надежда Мягкова.Жительница Данилова из семьи потомственных железнодорожников, сообщает «Ярославский регион». Надежда работала специалистом по управлению персоналом в Северной дирекции моторвагонного подвижного состава. Когда узнала о том, что женщинам разрешили работать машинистами и их помощниками, решила воплотить в жизнь мечту детства и поступила в колледж. В 2020 году прошла обучение, необходимую практику и стажировку.Как помощник машиниста Надежда Мягкова должна будет отслеживать показания приборов, контролировать работу локомотива, следить за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов, рассказали в пресс-службе СЖД.Жительница Данилова стала не единственной, кто прошел обучение. 1 февраля в первый рейс отправятся Елизавета Муратова и Екатерина Парфенова. Как отметили в СЖД, женщины-помощники машиниста на Северной магистрали будут работать в электропоездах, которые курсируют на маршрутах в Ярославской, Костромской и Вологодской областях.