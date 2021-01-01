Церемония прощания с председателем Ярославской областной думы Алексеем Константиновым пройдет завтра, 2 января, в Успенском соборе. Отпевание начнется в 10:30. Затем состоится гражданская панихида, она продлится до 13:30.Похоронят Алексея Дмитриевича 3 января на родине - в городе Кимры Тверской области.Напомним, Алексей Константинов погиб 30 декабря в результате ДТП, которое произошло на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. Автомобиль «Hyundai Santa Fe», за рулем которого находился глава областной думы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Mazda CX-7». Алексей Константинов погиб на месте.