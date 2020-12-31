Поселок Чебаково Тутаевского района три дня сидел без отопления. Как пояснили в администрации района, в котельную завезли некачественный мазут.- Специалисты МБУ \\"Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР\\" и МУП \\"Теплоэнерго\\" провели работы по откачке некачественного мазута. В поселок с ЯНПЗ Ярославля пришла машина с горячим мазутом емкостью 20 тонн. С поставщиком будет проведена претензионная работа. Вопрос на особом контроле, - пояснили в администрации района.Как рассказали местные жители, три дня в своих квартирах они ходили почти в уличной одежде - как нарочно, в область пришли морозы. Батареи остывали с катастрофической скоростью, а греться электроприборами чебаковцы опасались - старая проводка могла не выдержать такой нагрузки.Проблему с топливом окончательно решили вчера, 30 декабря. Дома в поселке наконец-то начали нормально отапливать.