Праздничные дни, несмотря на все ограничения, которые действуют в Ярославской области, можно провести не только дома, но и на свежем воздухе. С соблюдением всех мер безопасности, разумеется. Ярославцев ждут в парках \\"Даманский\\", \\"Нефтяник\\", \\"Юбилейный\\", \\"Детский\\" и \\"30-летия Победы\\".Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, массовых гуляний не планируется, но организаторы праздников уверяют, что в парках скучно не будет. Например, в парке \\"Даманский\\" можно поиграть в лазертаг, покататься на северных санях, которые повезут хаски. Откроются батуты и аттракционы.В других парках оборудуют горки, можно прокатиться на санях и аттракционах.