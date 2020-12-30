СКР по Тверской области начал доследственную проверку по факту ДТП, в котором погибли два человека: 56-летний председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и водитель второй машины, 37-летняя женщина.- На место происшествия от следственного управления по Тверской области выезжали руководство ведомства, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты следственного управления и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела. Будут устанавливаться причины и условия, при которых произошло ДТП, - сообщили в пресс-службе СКР по Тверской области.ДТП произошло в 30 декабря около 14 часов на дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. Иномарка Алексея Константинова, по предварительной информации, вылетела на встречку и врезалась в \\"Мазду\\". 37-летнюю женщину, водителя \\"Мазды\\" достали из горящей машины и с многочисленными травмами госпитализировали. Чуть позже она скончалась.