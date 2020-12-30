В Кашинской центральной районной больнице скончалась водитель \\"Мазды CX7\\", в которую врезался автомобиль председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова. Об этом сообщил портал YarNews.У 37-летней женщины были многочисленные переломы и кровотечение. Как сообщили в правоохранительных органах, после столкновения \\"Мазда\\" загорелась и пострадавшую доставали из горевшей машины.ДТП в Тверской области произошло сегодня, 30 декабря, днем. По предварительной информации, \\"Хендай\\", которым управлял Алексей Константинов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Председатель ярославского заксобрания погиб на месте.