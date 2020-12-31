В канун Рождества у многих ярославских храмов ограничат движение автомобилей. С 18:00 6 января до окончания всех праздничных мероприятий нельзя будет проехать у Федоровского собора, Успенского собора и Свято-Введенского Толгского женского монастыря.Кроме того, временное ограничение остановки и стоянки машин вводит у Богоявленского храма, Крестобогородского храма, храма Дмитрия Солунского, Свято-Тихоновского храма, Спасского храма в Иваньково, Троицкого и Успенского храмов в Норском, храма Смоленской Божией Матери в Смоленском, Яковлевско-Благовещенского храма, храма Ярослава Мудрого, храма Зосима и Савватия в Тверицах, храма Спаса на Городу, храма Софии Премудрости Божией, Казанского монастыря, Кирило-Афанасьевского монастыряь, храма в честь иконы Божией Матери «Знамение», храма целителя Пантелеймона, церкви Спаса на Городу.