Исполнять обязанности председателя Ярославской областной думы будет заместитель Алексея Константинова Николай Александрычев. Он будет руководить думой пока не изберут нового председателя.- Председателя региональной думы выбирают депутаты путем голосования. Этот вопрос будет решаться на очередном заседании. Оно запланировано на конец января, точная даты его проведения пока не известна, - сказали в пресс-службе ведомства.Вчера, 30 декабря, Алексей Константинов разбился в аварии, которая произошла в Тверской области. Автомобиль \\"Hyundai Santa Fe\\", за рулем которой находился глава облдумы, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в другую иномарку. Алексей Константинов погиб на месте.