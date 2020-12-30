Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил свои соболезнования родным и близким Алексея Константинова. Председатель Ярославской областной думы сегодня, 30 декабря, погиб в ДТП в Тверской области.- Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования, - сказал Дмитрий Миронов.Алексею Константинову было 56 лет. Он родился 6 февраля 1964 года в городе Ереван, в семье военнослужащего. В 1985 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1996 году - с золотой медалью Военную Академию им. Фрунзе М.В.С 1985 по 2001 год проходил службу на различных командных должностях в Федеральной службе охраны РФ. После увольнения в запас, занимал руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.С июня 2017 года руководил Ростовским районом Ярославской области. 9 сентября 2018 года избран депутатом Ярославской областной Думы, 25 сентября 2018 года - ее председателем.