В Ярославле ищут 48-летнего Александра Евгеньевича Меньшикова. 21 декабря мужчина уехал на белом «Рено Логане» и пропал.Приметы ярославца: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые с сединой, глаза карие. Был одет в черную кожаную куртку, черно-красную ветровку, синие джинсы, на ногах - черные кроссовки.Если вы видели Александра Меньшикова или знаете что-то о его местонахождении, сообщите по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52 (горячая линия поискового отряда «Лиза Алерт»).