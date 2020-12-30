На трассе М-8 в Ярославском районе столкнулись «Чери» и «Тойота». ДТП произошло сегодня, 30 декабря, около восьми часов утра. Удар был такой силы, что китайский автомобиль вылетел в кювет.В результате аварии пострадали два человека, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Это 34-летняя женщина-водитель «Чери» и ребенок, который находился в той же машине. По словам очевидцев, состояние женщины было крайне тяжелым.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.