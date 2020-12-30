Житель Рыбинска дважды засудил бывшую супругу за матерные слова, произнесенные в его адрес.Все разговоры с экс-благоверной мужчина записывал на диктофон и в какой-то момент, по всей видимости, не выдержав очередных оскорблений, решил обратиться с иском в суд. К тому времени у рыбинца накопилось 11 записей, на каждой из которых зафиксировано, как женщина сыплет крепким словцом, еще и в присутствии несовершеннолетних детей.- Высказывания, произнесенные в адрес истца, являлись для него обидными, унизительными, умаляющими его честь и достоинство, поскольку истец родился и вырос в интеллигентной семье, где не употреблялись подобные выражения, - говорится в решении Рыбинского городского суда.В качестве моральной компенсации мужчина требовал 20 тысяч рублей. Однако суд решил, что сумма великовата и постановил взыскать с оскорбительницы пять тысяч.Спустя два месяца история повторилась. Интеллигент принес еще один иск с тем же требованием - наказать бывшую супругу за мат. И женщину вновь обязали выплатить пять тысяч рублей. А вот третья попытка привлечь любительницу нецензурных слов успехом не увенчалась. Суд иск рыбинца отклонил.