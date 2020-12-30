Ярославские торговые предприятия подписали соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Предельная цена за килограмм сахара не должна превышать 46 рублей, за литр масла – 110 рублей.– К соглашениям присоединились сети, представленные в Ярославской области, маленькие магазины у дома, а также потребкооперация региона, – рассказала заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – Все подписавшиеся представляют около 40 процентов розничного рынка продовольствия региона.По слова сотрудников департамента, на данный момент регион полностью обеспечен и маслом, и сахаром. На складах хранится около 400 тонн первого продукта и порядка 300 тонн второго.