В рыбинскую колонию №12 26-летний мужчина пытался перебросить запрещенные предметы, но был остановлен оперативниками. В «посылке с воли» находились два мобильника и пять бутылок со спиртным общим объемом в 1,6 литра. В общем, осужденным, которым это предназначалось, ни выпить, ни поговорить в новогоднюю ночь не получится.В отношении этого рыбинца составлен протокол об административном правонарушении, другому местному жителю так просто уже не отделаться. 34-летнего мужчину задержали, когда он собирался перебросить через ограждение ИК пакеты. В пакетах, помимо сотовых и зарядных устройств к ним, лежали наркотики.- Изъяты 44 грамма героина, 0,49 граммов метадона и 19,26 граммов прегабалина, - сказали в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.Мужчина будет привлечен к уголовной ответственности.