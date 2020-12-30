С 29 декабря между Санкт-Петербургом и Ярославле начал ходить двухэтажный поезд. Правда, работать «Новогодний экспресс» будет недолго, лишь до 11 января, сообщает РЖД.Состав состоит из двух вагонов. Из Северной столицы «Новогодний экспресс» отправляется в 13:15, в Ярославль прибывает в 22:05. Время в пути – 8 часов 50 минут.Из Ярославля в Санкт-Петербург состав уходит в 14:25, прибывает – в 23:02. Ехать придется 8 часов 37 минут. Поезд делает остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз и Рыбинск.В пресс-службе железной дороги рассказали, какие принимаются противоэпидемиологические меры для безопасности пассажиров. Вагоны оснащены специальными установками для обеззараживания воздуха. Во время пути пассажирам не менее двух раз измеряют температуру бесконтактным термометром.