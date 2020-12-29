Сотрудники ярославского УФСБ В Ростовском районе задержали местного жителя, который незаконно делал и хранил оружие.Мастерскую мужчина оборудовал в собственном доме. Во время обыска оперативники нашли три самодельных нарезных ружья, части огнестрельного оружия и патроны к нему.Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.- Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, - сказали в пресс-службе ведомства.